الهلال يسحق التعاون بسداسية تاريخية

أمطر فريق الهلال الأول لكرة القدم مرمى التعاون بستة أهدافٍ دون ردٍّ في المباراة التي احتضنها ملعب النادي القصيمي، السبت، ضمن الجولة السابعة، مدوِّنًا انتصاره الأكبر أمام منافسه على صعيد بطولة دوري المحترفين التي استُحدِثَت صيف 2008.

وتناوب ثلاثة لاعبين على تسجيل السداسية، بواقع «هاتريك» للجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الذي قصَّ شريط أهدافه مع الهلال، وثنائية للمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، وهدفٍ واحدٍ للجناح البديل سلطان مندش.

وافتتح واتكينز عدَّاد الأهداف الستة في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف مارتينيلي هدفين «18» و«43». وشهد الشوط الثاني ثلاثة أهدافٍ أخرى عن طريق مارتينيلي، وواتكينز، ومندش في الدقائق 50 و53 و75.

وأضافت المباراة الفوز الهلالي الـ 24 على التعاون في بطولة دوري المحترفين، والأكبر على الإطلاق، متجاوزًا الانتصار الأعلى السابق الذي جاء بنتيجة 4ـ0 عام 2023.

وسبق للهلال الفوز على التعاون برباعيةٍ في أربع مبارياتٍ ضمن منافسات دوري المحترفين، بينها انتصارٌ وحيدٌ بشباكٍ نظيفةٍ. وكان ذلك الانتصار هو الأكبر قبل أن تُحطِّم السداسية هذا الرقم.

ولم يخسر الهلال أمام «أصفر بريدة» في الدوري سوى ثلاث مراتٍ، بينما حسم التعادل ست مواجهاتٍ، وانتهت البقية بانتصاراتٍ زرقاء.

واستعاد الفريق العاصمي التوازن بعد الخسارة السابقة بهدفين نظيفين أمام نيوم، وارتقى مجدَّدًا إلى صدارة جدول دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطةً من ستة انتصاراتٍ مقابل هزيمة.

من جهته، واصل التعاون عجزه عن تحقيق أول انتصاراته في نسخة الدوري الجارية، وتلقَّى هزيمته الرابعة فيها مقابل ثلاثة تعادلاتٍ، وتجمَّد رصيده عن ثلاث نقاط.