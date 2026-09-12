النجمة ينقل مواجهة الرائد إلى بريدة

وافقت رابطة دوري أندية الدرجة الأولى على طلب نادي النجمة بنقل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ونظيره الرائد المقررة الإثنين إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

ورفع عمار آل دهش الرئيس التنفيذي للنجمة طلبًا لنقل المواجهة إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة نظير عدم جاهزية ملعب النادي.

وتحتفظ «الرياضية» بنسخة من خطاب رابطة أندية الدرجة الأولى، الذي تضمن اعتماد نقل المباراة إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ولعبها عند الـ 8:20 من مساء الإثنين.

ويحتل النجمة المرتبة التاسعة في سلم الدوري برصيد 5 نقاط من انتصار وحيد وتعادلين مقابل هزيمة، فيما سجل الرائد فوزين وخسارتين.