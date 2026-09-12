الهجن السعودية تتصدر مهرجان ولي العهد بـ«131» شوطا

تصدرت الهجن السعودية نتائج النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026 بتحقيق المركز الأول في «131» شوطًا، وذلك قبل يوم من ختام المنافسات على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، وفقًا لما أعلن حساب مهرجان ولي العهد في منصة «إكس».

وتوزعت الانتصارات السعودية على «47» شوطًا في فئة «الحقايق»، و«21» في «اللقايا»، و«15» في الجذاع، و«9» في «الثنايا»، بإجمالي «92» شوطًا، إضافة إلى «35» شوطًا ضمن منافسات «إنتاج السعودية»، وأربعة أشواط في «سباق الهجانة».

وجاءت الهجن الإماراتية في المرتبة الثانية برصيد «35» شوطًا، تلتها القطرية بـ«27» شوطًا، فيما سجَّلت الهجن الكويتية والعُمانية ثلاثة أشواط لكل منهما، والبحرينية شوطًا واحدًا.

وتنظم النسخة الثامنة من المهرجان تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تتجاوز «50» مليون ريال، وتُختتم منافسات المهرجان، الأحد، بتنظيم الأشواط الختامية لفئتي «الحيل والزمول»، وسط ترقب لتتويج الفائزين بـ«البندق والسيف».