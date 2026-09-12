قبل الأهلي.. صن داونز يفلت من الخسارة

أفلت فريق ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي الأول لكرة القدم من الخسارة الأولى في الموسم الجاري، بعدما فرض تعادلًا قاتلًا 1ـ1 على نظيره تشيبا يونايتد، السبت، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وانتظر صن داونز حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليتمكن من تسجيل هدف عن طريق أنطونيو فان ويك، فارضًا به التعادل على تشيبا يونايتد، الذي افتتح النتيجة بواسطة سيرجيو كاميس في الدقيقة «78».

وبهذه النتيجة، عزَّز الفريق الجنوبي موقعه في الصدارة برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، بينما ظلَّ شيبا يونايتد في المركز الـ12 بخمس نقاط.

ويأتي التعادل قبل المواجهة المنتظرة لصن داونز أمام الأهلي، السبت، في بريتوريا ضمن بطولة كأس القارات للأندية 2026.

ويخوض ماميلودي صن داونز منافسات كأس القارات بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، أما الأهلي فإنه يشارك في البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الأهلي افتتح مشواره في النسخة الجارية من البطولة بفوزه على أوكلاند إف سي النيوزيلندي 1ـ0 في 26 أغسطس الماضي.