إنزاجي: حققنا ما أردناه.. وتبديل مارتينيلي اضطراري

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تحقيقه الهدف المطلوب في هذه المرحلة، وهو تصدُّر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل فترة توقف البطولة بسبب كأس الخليج، مشيرًا إلى تقديم اللاعبين «مستوى مثاليًّا» أمام التعاون، السبت، ضمن الجولة السابعة.

وبعد الفوز بسداسيةٍ نظيفةٍ على التعاون، قال الإيطالي في مؤتمرٍ صحافي: «لعبنا مباراةً قويةً وممتازةً، وهنَّأت اللاعبين بعدها على المستوى المثالي الذي قدَّموه فيها».

وأضاف: «تفصلنا 72 ساعةً فقط عن المباراة الآسيوية المقبلة، وعلينا الآن الاستعداد لها جيدًا، والتركيز على تجهيز اللاعبين لخوضها».

وتابع: «سعينا للوصول إلى فترة التوقُّف ونحن في صدارة جدول الترتيب. هذا كان أحد أهدافنا في هذه المرحلة».

وعن إشراكه الأسماء نفسها التي خاضت المباراة الماضية دون تطبيق سياسة التدوير لإراحة اللاعبين، أجاب: «نعم، لعبت بالمجموعة نفسها، لكنْ الفارق أن لدينا هذه المرة أيامَ راحةٍ أكثر، ووقتًا أطولَ لتجهيز اللاعبين».

وأثنى على الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي سجَّل «هاتريك»، مؤكدًا امتلاكه «مستوياتٍ عاليةً جدًّا»، وزاد: «وصل في فترةٍ متأخرةٍ، ولم يخض سوى تدريبٍ واحدٍ فقط، واليوم أتيحت له فرصة المشاركة بشكلٍ كاملٍ».

وفسَّر استبداله في الدقيقة 54 بزميله سلطان مندش قائلًا: «شعر ببعض التعب البسيط، ولم نرغب في المخاطرة به».

واستعاد الفريق العاصمي التوازن بعد الخسارة السابقة بهدفين نظيفين أمام نيوم، وارتقى مجدَّدًا إلى صدارة جدول الدوري برصيد 18 نقطةً من ستة انتصاراتٍ مقابل هزيمة.