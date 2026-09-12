فولهام يفرض السلبية على ليفربول

سجَّل فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم التعادل الثالث في الدوري الممتاز، وذلك أمام ضيفه فولهام، السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة.

وللمرة الثالثة فقط في آخر 63 موسمًا، فشل ليفربول في تحقيق الفوز في أول مباراتين له على ملعبه في الدوري بعد موسمي 2003ـ2004 و2012ـ2013 بحسب «أوبتا» للإحصاءات. كما أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتعادل فيها الفريق في أول جولتين له على ملعب «أنفيلد» في موسم الدوري.

وكان ليفربول سجَّل أربعة تعادلات متتالية في الدوري الممتاز على ملعبه للمرة الأولى منذ نوفمبر 2011 تحت قيادة كيني دالجليش.

أما فولهام فلم يفز إلا في مباراة واحدة من آخر 12 خارج ملعبه في البطولة، مسجلًا خمسة تعادلات وست هزائم.

وبعيدًا عن ضربة الرأس التي لعبها الإسباني فيكتور مونيوز وارتدت من العارضة، واجه ليفربول صعوبة في فرض سيطرته على فولهام الذي استقبل سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات في الموسم خسرها جميعًا.

وعلى الرغم من الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بفوزه على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2ـ1، إلا أنَّ الفريق فشل في زيارة شباك فولهام ليخرج بنقطة وحيدة.

وأوضح المدرب الإسباني إندوني إيراولا، الذي تولى المسؤولية خلفًا للهولندي أرني سلوت بعد المباراة: «افتقرنا اليوم إلى الحيوية.. تحسنا قليلًا في الشوط الثاني بعد أن بدأنا الأول ببطء، لكن بشكل عام افتقرنا إلى الطاقة».

وأجرى إيراولا ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت على أتلتيكو، إذ شارك كل من مونيوز والهولندي رايان جرافنبرخ واليوناني كوستاس تسيميكاس.

وفي حين قال إيراولا إنَّ الفاصل الزمني بعد مباراة مساء الأربعاء لم يكن مثاليًّا، أكد الحارس البرازيلي أليسون بيكر أنَّ ذلك ليس عذرًا للأداء «الضعيف».

وذكر: «بشكل جماعي، لم نلعب جيدًا. حاولنا فعل الكثير من الأمور، لم نتمكن من تنفيذها بشكل جيد».

وأضاف: «بالطبع خوض مباراة مساء الأربعاء وأخرى مساء السبت، مع وجود مباراة أخرى الثلاثاء، يمثل تحديًا كبيرًا. لكننا بحاجة إلى التمتع بالعقلية الصحيحة لفعل ذلك، وأعتقد أنَّ هذا لم يكن الحال اليوم. علينا أن نتحسن استعدادًا للمباراة المقبلة».

في الجهة الأخرى، حصد المدرب الإسباني ألبارو أربيلوا أول نقطة، ليحصل على دفعة معنوية بعد أن وجد نفسه في دائرة الضوء.

وبيَّن: «عملنا بجد هذا الأسبوع، وأنا سعيد جدًّا، ليس فقط بالنقطة التي حصلنا عليها، بل أيضًا بأداء فريقي هنا.. وأعتقد أنَّ هذه النتيجة ستكون مهمة لنا لنؤمن بفكرتنا. وبالطبع، علينا أن نواصل التحسن».