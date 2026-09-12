أبطال إفريقيا.. المغرب الفاسي يرافق الهلال والمريخ

حسم فريق الفاسي المغربي الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله سلبًا، السبت، أمام مضيفه البوركيني رحيمو، ليرافق الهلال والمريخ السودانيين.

ودخل الفريق المغربي المباراة متقدمًا بـ 4ـ1، ما صعَّب من مأمورية الفريق البوركيني الذي كان مطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لتعويض خسارة الذهاب.

وسعى المغرب الفاسي إلى التحكم في إيقاع اللعب وتفادي استقبال هدف مبكر قد يعيد أصحاب الأرض إلى أجواء المواجهة.

وجاء الشوط الأول متكافئًا، مع محاولات من الجانبين لافتتاح التسجيل، لكن يقظة الحارسين وتسرع اللاعبين في اللمسة الأخيرة حالا دون تغيير النتيجة.

واستمرت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليخرج المغرب الفاسي بتعادل كافٍ خارج أرضه، ويواصل مشواره القاري في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال تغلب على ضيفه إيجل نوار البوروندي، بفضل هدف سجَّله المهاجم الموريتاني أحمد مبارك في الشوط الأول، ليتأهل بمجموع المباراتين 3ـ0.

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة سيداما بونا الإثيوبي ضد أجلون نجامينا التشادي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.

أما المريخ فتغلب بدوره على باور ديناموز الزامبي، وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

وسيواجه المريخ الفائز من لقاء شبيبة الساورة الجزائري ضد مضيفه هورويا الغيني، وكانت نتيجة مباراة الذهاب لصالح الشبيبة بهدف نظيف.