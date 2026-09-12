بعد تأخره بهدفين.. ميلان يخطف نقطة من لاتسيو

فرَّط فريق لاتسيو الإيطالي الأول لكرة القدم في تقدمه بهدفين أمام ضيفه ميلان ليخرج بالتعادل 2ـ2، السبت، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري.

واعتقد فريق العاصمة الإيطالية أنَّه حسم نتيجة المباراة في الشوط الأول بهدفي ماتيو كانتشيلييري «10» والهولندي تيجاني نوسلين «39»، إلَّا أنَّ ميلان رد في غضون دقيقتين بواسطة البديل البلجيكي دييجو مورييرا عقب دخوله بعد الاستراحة «65 و67»، ليفتتح رصيده التهديفي في ثاني ظهور له بعد وصوله من ستراسبورج الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وخاض لاتسيو المباراة أمام مدرجات شبه خالية بسبب مقاطعة جماهيره الملعب الأولمبي، احتجاجًا على سياسة مالكه كلاوديو لوتيتو.

وبعد ثلاثة انتصارات على التوالي على بولونيا وجنوى بالنتيجة ذاتها 1ـ0 وأودينيزي 2ـ1، فشل لاتسيو بقيادة مدربه جينارو جاتوزو، نجم ميلان السابق، في الخروج فائزًا من أول اختبار حقيقي له هذا الموسم أمام ميلان الذي لم يكن قد ذاق طعم الخسارة بدوره، لكنه تعادل مع يوفنتوس 1ـ1 المرحلة الماضية.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول متقدمًا بفارق نقطة عن روما الثاني الذي يحلّ ضيفًا على تورينو الإثنين، وإنتر حامل اللقب وصاحب المركز الثالث الذي يستضيف أودينيزي في اليوم ذاته.

وفي مباراة أخرى تعادل جنوى مع ضيفه فروزينوني 1ـ1.

تقدّم الفريق الزائر عبر الجورجي جيورجي كفيرنادزه «14»، وعادل جنوى بفضل المكسيكي يوهان فاسكيس «50»، قبل أن يطرد عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة «86».