مطورون ومبرمجون يتنافسون في «إنبثون الشمالية»

يتنافس مطورون ومبرمجون ومتخصصون في البيانات والذكاء الاصطناعي، الأحد، على ابتكار حلول رقمية تخدم منطقة الحدود الشمالية، ضمن «إنبثون إمارة منطقة الحدود الشمالية للابتكار الرقمي»، الذي ينطلق في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة عرعر، برعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير المنطقة.

وتبدأ الفعالية بحضور الفرق المشاركة واستلام المشاريع، قبل انتقالها إلى مراحل تطوير الحلول، وتقديم العروض النهائية وتقييمها أمام لجان التحكيم، وصولًا إلى إعلان المشاريع الفائزة في ختام الإنبثون.

ويجمع الحدث مطورين ومبرمجين، ومتخصصين في البيانات والذكاء الاصطناعي، وباحثين وطلاب جامعات، إلى جانب رواد أعمال وشركات تقنية، للعمل على ثلاثة مسارات رئيسة، هي «تكامل وأتمتة الخدمات»، و«رحلة مستفيد أكثر سهولة»، و«البيانات والذكاء الاصطناعي».

ويسعى الإنبثون إلى تحويل الأفكار التقنية إلى نماذج أولية قابلة للتجربة والتقييم، عبر بيئة تنافسية تركز على معالجة تحديات واقعية في منطقة الحدود الشمالية، وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد وجودة الحياة.

وتخضع الحلول التي تقدمها الفرق المشاركة إلى تقييم فني وتشغيلي، على أن تدرس المشاريع الواعدة والفائزة تمهيدًا لإمكانية تجربتها أو تطبيقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويركز الإنبثون على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار، ورفع مستوى تجربة المستفيد، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وطلاب الجامعات ورواد الأعمال من المشاركة في إيجاد حلول لتحديات المنطقة.

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن توجه إمارة منطقة الحدود الشمالية نحو الاستفادة من الابتكار والتقنيات الرقمية في تطوير الخدمات، وإشراك الكفاءات الوطنية والجهات ذات العلاقة في صناعة حلول قابلة للتطبيق، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.