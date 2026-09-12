لازيتيتش: الهلال أفضل بمليون مرة

أقرَّ الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، بأحقية الهلال في الفوز، كونه أفضل «بمليون مرة» حسب تعبيره، معلنًا تحمله مسؤولية خطأ استنفاد التغييرات الخمسة مبكرًا ما أدى إلى اللعب بعشرة عناصر فقط منذ منتصف الشوط الثاني، في المباراة التي جرت السبت ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وعقب الخسارة بسداسية نظيفة أمام الهلال، قال خلال مؤتمر صحافي: «من الصعب قول الكثير عن المباراة بعد هذه النتيجة، وأهنئ الخصم على الفوز، فقد كان أفضل منا بمليون مرة، واستحق الانتصار».

وأضاف: «أكملنا المباراة من الدقيقة 65 بعشرة لاعبين، ولو كنت أعلم أنَّ أحد اللاعبين سيتعرض للإصابة، لما أجريت جميع تبديلاتي، وأعترف بأنني أخطأت في هذا الأمر».

وبرر قراره: «عندما تكون متأخرًا بنتيجة كبيرة، تضطر إلى إجراء مثل هذه التغييرات لمحاولة ضخ دماء جديدة في الفريق وإيجاد حلول تساعدك على العودة إلى المباراة، وأتحمل كامل المسؤولية عن كل ما حدث».

وانتقد اللاعبين قائلًا: «الخسارة بستة أهداف نتيجة كبيرة، وللأسف لم نظهر اليوم بالروح القتالية والشراسة المطلوبة. في العديد من المباريات السابقة ظهرنا بروح ممتازة وقدَّمنا مستويات جيدة، حتى لو لم نحقق الفوز فيها».

وتابع: «غير سعيد ومحبط من النتيجة، وأتأسف لجمهور التعاون على ما حدث اليوم».

وأردف: «نمر بظروف صعبة في الوقت الجاري، وعلينا التعايش معها، كما يجب علينا تقبل النقد والاستفادة منه من أجل التحسن وتصحيح الأخطاء».

ورفض المدرب الإجابة عن سؤال بشأن الرسالة التي يود توجيهها إلى الإعلام والجماهير، في حال كانت هذه المباراة الأخيرة له.

وواصل التعاون عجزه عن تحقيق أول انتصاراته في نسخة الدوري الجارية، وتلقَّى هزيمته الرابعة فيها مقابل ثلاثة تعادلاتٍ، وتجمَّد رصيده عن ثلاث نقاط.