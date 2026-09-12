ممتاز شباب اليد.. 6 مواجهات في الجولة الثانية

تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب، الأحد، بست مواجهاتٍ، يتصدرها لقاء مضر والسلام عند الـ 05:00 مساءً على ملعب صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف.

وتبدأ مباريات الجولة عند الـ 03:00 عصرًا حين يستضيف الحزم نظيره الخويلدية على ملعب صالته في الرس، فيما يلتقي الأهلي فريق الصفا على ملعب صالة النادي في جدة.

وتتواصل المنافسات عند الـ 04:00 عصرًا بثلاث مواجهات، تجمع الهدى والنور على ملعب صالة نادي الصفا في صفوى، والقادسية والمحيط على ملعب صالة القادسية في الخبر، والعدالة والخليج على ملعب صالة نادي الروضة في الأحساء.

وتختتم الجولة في الـ 05:00 مساءً بمواجهة مضر والسلام في القطيف.

ويتصدَّر مضر ترتيب الدوري قبل انطلاق الجولة الثانية برصيد نقطتين، متفوقًا بفارق الأهداف على القادسية والمحيط والخليج والنور، أصحاب المراكز من الثاني حتى الخامس.