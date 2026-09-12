الهلال يكسب النصر ويتوّج بذهب دوري الريشة

تُوِّج فريق الهلال الأول للريشة الطائرة بلقب الدوري الممتاز، السبت، بعد فوزه على النصر 2ـ1 في «مباراة الذهب» التي جمعت الفريقين في ختام منافسات البطولة.

وحجز الهلال مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه على الاتفاق في نصف النهائي، فيما تأهل النصر بعد تجاوزه الرياض، ليلتقي الغريمان في مواجهة حسم اللقب.

ونجح الهلال في التفوُّق على النصر 2ـ1، منتزعًا الميدالية الذهبية، ولقب الدوري الممتاز، فيما حقق الأصفر المركز الثاني، ونال الميدالية الفضية.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حصد الاتفاق الميدالية البرونزية بعد فوزه على الرياض، الذي أنهى مشاركته في المركز الرابع.