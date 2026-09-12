دون طرد.. التعاون بعشرة لاعبين أمام الهلال

لعب فريق التعاون الأول لكرة القدم نحو نصف ساعة من مباراته مع الهلال، السبت، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، بعشرة لاعبين، دون تعرض أحد عناصره للطرد.

وخلال الشوط الأول سحب الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب الفريق، بسام الحريجي، الظهير الأيمن، بعد تعرضه للإصابة، وأدخل الجناح سيف رجب مكانه، مستخدمًا أول التبديلات الخمسة.

وخلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني استنفد بقية فرص التبديلات مع تأخر فريقه بخمسة أهداف نظيفة.

وفي الدقيقة 65 تعرض عون السلولي، قلب الدفاع، لإصابة، وتلقى إسعافات أولية لكنه لم يستطع إكمال اللقاء، وغادر الملعب دون قدرة على تعويضه بعد استهلاك كافة التبديلات. واضطر الفريق إلى إكمال اللقاء منقوصًا، ليتلقى هدفًا سادسًا ويخسر بسداسية نظيفة.

واعترف لازيتيتش، عقب المباراة، بتحمُّله مسؤولية خطأ استنفاد التغييرات قبل إصابة السلولي، مشيرًا إلى اضطراره لذلك من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق.