السداسية تطيح بلازيتيتش.. والتعاون يكلف الحسين

أعلن نادي التعاون، السبت، إنهاء علاقته التعاقدية مع المدرب الصربي زاركو لازيتيتش، وتكليف السوري جهاد الحسين، مدرب فئة تحت 21 عامًا، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا له.

وجاء القرار بعد أقلَّ من ساعتين على الخسارة أمام الهلال بسداسيةٍ نظيفةٍ ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» كشفت قبل يومين، استنادًا إلى مصدرٍ خاصٍّ، عن دراسة إدارة النادي القصيمي فكرة إقالة لازيتيتش بسبب تواضع نتائج الفريق، واكتفائه بجمع ثلاث نقاطٍ فقط في الدوري، ودون تحقيق أي انتصارٍ.

وأشارت إلى وجود خياراتٍ عدة على طاولة الإدارة لخلافة الصربي في تدريب الفريق، من بينها سعد الشهري، والتركي فاتح تريم.

ودامت تجربة لازيتيتش مع التعاون نحو ثلاثة أشهرٍ فقط بعد التعاقد معه يونيو الماضي لقيادة الدفة الفنية للفريق خلال الموسم الجاري.

ولعب الفريق تحت إشرافه ثماني مبارياتٍ، منها واحدةٌ في كأس الملك، والبقية ضمن منافسات الدوري.

وحقق الفوز بمباراة الكأس أمام ضمك، فيما اكتفى في الدوري بثلاثة تعادلاتٍ سلبيةٍ أمام الخليج والفيحاء والفتح، مقابل أربع هزائمَ من الخلود والنصر والحزم والهلال.