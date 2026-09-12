بعد هدفي بلومي.. بيدرو ينقذ تشيلسي من «النمور»

أنقذ المهاجم البرازيلي جواو بيدرو فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم من الخسارة بعد أن سجل هدف التعادل 2ـ2 أمام ضيفه هال سيتي، الصاعد حديثًا، السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأصبح روجرز خامس لاعبٍ في تشيلسي يسجل، أو يصنع هدفًا في كلٍّ من المباريات الأربع الأولى للفريق في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز معادلًا بذلك إنجازات الإيفواري ديدييه دروجبا «2010ـ2011»، والإسبانيين سيسك فابريجاس «2014ـ2015» ودييجو كوستا «2014ـ2015 و2016-2017»، والبلجيكي إيدن هازارد «2018ـ2019» بحسب «أوبتا».

وافتتح المهاجم الدولي الإنجليزي مورجان روجرز التسجيل لتشيلسي بعد مرور سبع دقائقَ على انطلاقة المباراة، وهو الأول الذي يخترق شباك الفريق الملقَّب بـ «النمور» بتسديدةٍ أرضيةٍ قويةٍ بعد أن مرَّر له جواو بيدرو الكرة.

لكنَّ الجناح الجزائري محمد بلومي، نجل الأسطورة لخضر بلومي، قلبَ النتيجة بهدفين في الدقيقتين 28 و34، ليضع أصحاب الأرض في موقفٍ صعبٍ.

وجاء هدف بلومي الأول بتسديدةٍ رائعةٍ، تجاوزت الحارس الأرجنتيني الدولي إيميليانو مارتينيز، المنتقل حديثًا من أستون فيلا، في حين أتى الثاني من كرةٍ أولي ماكبيرني، بعد أن ارتدت رأسية سيمي أجايي من العارضة إذ لم يتوانَ في إرسالها إلى الشباك.

وبهدفيه رفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهدافٍ في 37 مباراةً شارك بها منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا فارنزي البرتغالي في 2024.

وكاد ريس جيمس أن يُعادل النتيجة لتشيلسي بعد الاستراحة عندما أبعد الحارس اليوناني كونستانتينوس تزولاكيس ركلته الحرة بصعوبةٍ عن الزاوية العليا، لكنَّ بيدرو نجح في المهمة عندما وصلته كرةٌ من كول بالمر من الجهة اليمنى لحافة منطقة الجزاء، ليعالجها سريعًا في سقف المرمى.

وبهذه النتيجة، رفع هال رصيده إلى ثماني نقاطٍ في المركز الثالث متقدمًا بفارق نقطةٍ على تشيلسي الرابع قبل نهاية الجولة.

يذكر أن الفرق الصاعدة حديثًا الوحيدة التي حصلت على نقاطٍ أكثر في أول أربع مبارياتٍ لها ببداية الموسم كانت نوتنجهام فورست في 1994ـ1995 وبولتون في 2001ـ2002 وحصل كلاهما على 10 نقاط.