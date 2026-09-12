526 يختتمون «تصنيفية البادل الخامسة»

اختُتمت منافسات البطولة التصنيفية الخامسة للبادل بمشاركة 526 لاعبًا ولاعبةً في جدة، تنافسوا في سبع فئاتٍ على ملاعب «بادل إن - سوق 7».

وتُوِّج عبد الله العبد الله وخورخي فيقا بالمركز الأول في فئة الرجال «A»، فيما حلَّ عمر الثاقب وسطام الشهراني ثانيًا. وفي فئة الرجال «B»، حصد طلال البرازي ومحمد هادي المركز الأول، وجاء منير السري وأحمد الملقي في الوصافة.

وفي فئة الرجال «C»، حقق فواز اليوسف وعبد الله الحسان المركز الأول، مقابل حلول عبد الله مدهش ومحمد دايل ثانيًا، بينما ظفر هادي زاهد وعبد الرحمن عبد الشكور بصدارة فئة الرجال «D»، وحلَّ أحمد الحربي وإبراهيم هنيدي في المركز الثاني.

وعلى صعيد منافسات السيدات، حققت سماهر كردي وجابرييلا المركز الأول في الفئة «A»، وجاءت لينا العبد اللطيف وألينا في المركز الثاني، فيما تُوِّجت تالا عبدات وضي محمد بصدارة الفئة «B»، وحلَّت جنى بخاري ودانيا متولي في الوصافة.

وفي فئة الناشئين، انتزع رضا خاشقجي ورائد العبد الباقي المركز الأول، فيما جاء عبد المجيد حكيم وعبد الله زيتوني في المركز الثاني.

وشهد ختام البطولة تتويج أصحاب المركزين الأول والثاني في مختلف الفئات بعد منافساتٍ جمعت 526 لاعبًا ولاعبةً في جدة.