السعيد يسجل هاتريك.. الزمالك يسحق بطل جيبوتي

سجَّل المخضرم عبد الله السعيد ثلاثة أهداف ليقود فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم إلى الفوز برباعية نظيفة على ضيفه إيه.إس بورت الجيبوتي في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا السبت، ليتأهل إلى دور الـ 32 إلى جانب الإفريقي التونسي والمغرب الفاسي والهلال والمريخ السودانيين.

وكان الزمالك تغلب على منافسه في جولة الذهاب 2ـ1، ليتأهل بمجموع المباراتين 6ـ1.

وافتتح السعيد «41 عامًا» التسجيل في الدقيقة السادسة، بعد مروره بسهولة من الجهة اليمنى لدفاع بورت، ثم سدَّد كرة قوية من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وغيَّرت اتجاهها إلى الشباك.

وضاعف السعيد تقدم الزمالك بعدها بدقيقتين، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 18 بعد تمريرة من شيكو بانزا استقبلها بتسديدة في المرمى.

واختتم البديل ناصر منسي أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

كما ضمن الإفريقي التونسي مقعده في دور الـ 32 بعد تعادله 2ـ2 مع مضيفه دجوليبا المالي.

واستفاد الإفريقي من فوزه 1ـ0 في مباراة الذهاب بتونس، وتقدم دجوليبا في الدقيقة «16» عن طريق عباس كويتا، لكن الإفريقي أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة الصادق قديدة، الذي تلقى كرة من الجهة اليمنى قبل أن يسكنها الشباك بلمسة واحدة.

واستعاد دجوليبا تقدمه في الدقيقة «51» عن طريق فيرنوند أربا، لكن الإفريقي عاد وأدرك التعادل «76» بواسطة تادوس نكينج، ليحافظ الفريق التونسي على نتيجة التعادل حتى صافرة النهاية ويضمن عبوره إلى الدور المقبل.

وسيلعب الإفريقي ضد مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في الدور المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، تقدم الهلال والمريخ السودانيان إلى دور الـ 32 من المسابقة، بعد فوز كل منهما في مجموع المباراتين أمام إيجل نوار البوروندي «3ـ0» وباور ديناموز الزامبي «2ـ0». كما تأهل المغرب الفاسي على حساب رحيمو من بوركينا فاسو «4ـ1».