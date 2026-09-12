أمام الخليج.. التعادل الرابع يعطّل النصر

رفض فريق النصر الأول لكرة القدم الخسارة أمام مضيفه الخليج بعد أن فرض عليه التعادل 1ـ1 في المواجهة التي جرت، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وأدرك عبد الله الحمدان التعادل للنصر في الدقيقة 72، ليُحبط الخليج، الذي تقدَّم بهدف السبق عبر الإسباني عمر ماسكاريل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

والتعادل هو الرابع بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وجميعها جاءت بنتيجةٍ واحدةٍ 1ـ1، وكانت بدايتها في الدورين الأول والثاني موسم 2015ـ2016 ، وتواصل في منافسات الدور الثاني موسم 2022ـ2023.

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريقٍ بحصد نقطةٍ واحدةٍ، رفع بها النصر رصيده إلى 16 نقطةً في المركز الثالث، والخليج إلى خمس نقاطٍ في المركز الـ 12.