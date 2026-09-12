السلبية الثالثة تجمع الشباب والفيحاء

تعادل فريق الشباب الأول لكرة القدم مع ضيفه الفيحاء دون أهدافٍ في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي، السبت. وهذه المرة الثالثة التي يتعادلان فيها بمواجهاتهما ضمن دوري المحترفين.

كذلك، يُعدُّ هذا التعادلُ الرابعَ إجمالًا والثالث دون أهدافٍ بين الفريقين في الدوري خلال 17 مباراةً جمعتهما منذ انطلاق «المحترفين».

ولم ينجح الشباب في تحقيق أي انتصارٍ منذ انطلاق النسخة الجارية من «روشن»، إذ تعادل في أربع مواجهاتٍ، وسقط في ثلاثٍ.

من جهته، كسب الفيحاء مواجهةً، وتعادل في ثلاثٍ، وخسر مثلها.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الرياض، 11 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة من البطولة، فيما يحلُّ التعاون ضيفًا على الشباب في اليوم ذاته.