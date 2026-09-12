نكودو يقود أبها أمام الدرعية

يُشارك الكاميروني جورج كيفين نكودو، جناح فريق أبها الأول لكرة القدم، أساسيًّا أمام الدرعية، الأحد، في سابع جولات دوري روشن السعودي، وفق تقديرات مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويستهل نكودو، المعار من الدرعية، مشواره مع أبها بمواجهة فريقه الأصلي الذي خاض برفقته مباراتي الجولتين الأوليين في الدوري.

وكشفت المصادر عن تجاوز اللاعب الإصابة التي تعرض لها قبل الإعارة، ودخوله قائمة الخيارات الأساسية للصربي دامير بوريتش، مدرب أبها.

في المقابل، لا يزال الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب الوسط، يكمل برنامج العلاج الطبيعي، ولن يعود وفق المصادر، قبل فترة التوقف المقبلة.

وخلال التدريب الأخير الذي استضافه رديف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ركَّز بوريتش على تعزيز الجانب الدفاعي، مع الاعتماد على التحولات والكرات المرتدة الطويلة، والتشديد على تجنب ارتكاب الأخطاء في المناطق القريبة من مرمى الفريق.

ويتذيل أبها جدول ترتيب الدوري بنقطة واحدة، فيما يقف الدرعية تاسعًا بعشر نقاط.