«خليجي 27».. الإصابة تصعّب مشاركة سعود

وصف لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ إمكانية مشاركة الدولي سعود عبد الحميد، ظهير أيمن فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، في بطولة «خليجي 27» بـ «الصعبة» في ظل حاجته إلى فترة تتراوح بين عشرة و14 يومًا للتعافي من تجمُّع دموي في عضلة الفخذ.

وأوضح المصدر ذاته، أن الإصابة غيَّبت عبد الحميد عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، فيما يفصل نحو عشرة أيام فقط عن انطلاق كأس الخليج، ما يضع مشاركته مع الأخضر محلَّ شكٍّ.

وكشف عن أن الظهير الدولي خاض مواجهة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي، التي تُوِّج لانس بلقبها، وهو يشعر بآلام في الفخذ قبل أن تتفاقم خلال مباراة أوكسير في الدوري المحلي، ويضطر إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 62.

وبيَّن أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت معاناته من تجمُّع دموي في عضلة الفخذ، ليغيب عن المشاركة مع فريقه، ويبدأ برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا.

وأشار المصدر إلى أن الفترة التي يحتاج إليها عبد الحميد للتعافي تتقاطع مع الأيام المتبقية على انطلاق «خليجي 27» الأمر الذي يُصعِّب انضمامه إلى قائمة الأخضر في البطولة، في انتظار تطوُّرات حالته، ومدى استجابته للبرنامج العلاجي خلال الأيام المقبلة.