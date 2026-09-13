كاريلي: سعداء بالنتيجة.. وفترة التوقف فرصتنا

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، رضاه عن النقطة التي حصدها بعد التعادل مع الشباب دون أهدافٍ في اللقاء الذي جمعهما، السبت، على ملعب SHG أرينا ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحافي: «سعداء بالنقطة في ظل ظروف المباراة. كنا نتوقَّع تقديم أداءٍ أفضل، لكن لم نلعب بالشكل الجيد الذي كنا نطمح إليه. في النهاية سعداء بالخروج بنقطةٍ».

وأضاف: «دخلنا المباراة ونحن نهدف إلى مواصلة أدائنا المتصاعد، خاصَّةً بعد المستويات التي قدَّمناها أمام الخلود والاتحاد. كنا نطمح إلى الاستمرار بالمستوى نفسه، وربما تقديم أداءٍ أفضل، لكنْ لسوء الحظ، لم نظهر بالشكل الذي نريده».

وعن الإصابة التي تعرَّض لها ألفا سيميدو، أجاب: «اللاعب يعاني من إصابةٍ عضليةٍ، ولا نستطيع تحديد طبيعتها الآن. سيخضع لفحوصاتٍ خلال اليومين المقبلين، وبعدها سنعرف مدة غيابه، وفترة الراحة التي يحتاج إليها».

كذلك تحدَّث المدرب عن فترة التوقف المقبلة بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج بالقول: «هذه الفترة ستكون جيدةً بالنسبة لنا، إذ إن لدينا لاعبين جددًا في الفريق، هذا إلى جانب عددٍ من المصابين. سنستفيد منها باستعادتهم، وتجهيز المجموعة بصورةٍ أفضل، فنحن نحتاج إلى الجميع خلال المرحلة المقبلة. فترة التوقف ستتضمَّن كذلك خوض بعض المباريات التجريبية».