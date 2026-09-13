ليتش: التعادل لا يرضينا.. والأهداف لغة كرة القدم

أكَّد الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أن التعادل السلبي مع الفيحاء لا يلبي طموحاتهم، مشيرًا إلى أنهم دخلوا المواجهة بحثًا عن الانتصار والنقاط الثلاث، لكنْ عدم استثمار الفرص حال دون تحقيق هدفهم.

وقال ليتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، السبت: «لست سعيدًا. كنا في حاجةٍ إلى الفوز، لكنَّنا حققنا تعادلًا غير مُرضٍ بالنسبة لنا. كرة القدم تعترف بتسجيل الأهداف. صحيحٌ أننا لم نستطع التسجيل اليوم، وكنا نحتاج إلى الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لكنَّنا خرجنا بنقطةٍ واحدةٍ على الأقل».

وأضاف: «أنا مستاءٌ من النتيجة، لكنْ هذا ما حدث اليوم».

وعن اكتفائه بتبديلٍ واحدٍ خلال المباراة، وتراجعه عن إشراك عبد الله معتوق بعد إجرائه عمليات الإحماء، أجاب مدرب الشباب: «طلبت من عبد الله الاستعداد للدخول لأن كاراسكو كان يعاني من إصابةٍ، وكنت أفكِّر في استبداله، لكنْ بعد أن تأكَّدت من قدرة اللاعب على إكمال المباراة، تراجعت عن إجراء التبديل».

وأضاف: «فكَّرت أيضًا في تبديل ريكاردو ماتياس، لكنَّني رأيت أنه قد يُقدِّم إضافةً لنا، لكونه رأسَ حربةٍ تقليديًّا. كذلك مارتينيز سجل جميع أهداف الفريق الموسم الجاري إلى جانب كاراسكو».