آنج: لاعبونا مرهقون.. ولن أتحدث عن الجدول

اشتكى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، من تأثر لاعبيه بالإرهاق جراء ضغط المباريات بعد التعادل 1ـ1 مع الخليج، السبت، في سابع جولات دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنَّ فريقه لعب ثماني مباريات مقارنة باثنتين في الوقت ذاته من الموسم الماضي.

وقال بوستيكوجلو، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «لعبنا ثماني مباريات وفي مثل هذا الوقت الموسم الماضي لعب النصر مباراتين فقط، وضغط المباريات أثَّر علينا والدوري صعب ومزدحم».

وأضاف المدرب الأسترالي: «لاعبونا مرهقون، ولعبنا كمية مباريات في وقت قصير، ولا أريد التحدث عن الجدول، ولكن خضنا ثلاث مباريات خارج ملعبنا في أجواء رطبة وحارة، منها واحدة أمام الاتحاد في جدة، ومباراتان في المنطقة الشرقية».

وتابع مدرب النصر: «الخليج لعب الإثنين، وفريقي لعب الأربعاء، وأحاول منح راحة للاعبين والتدوير بينهم، وهم يريدون تقديم أفضل ما لديهم».

وتحدث بوستيكوجلو عن أداء فريقه خلال مواجهة الخليج، قائلًا: «هدف الخليج صعَّب علينا الأمور، وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل وسجَّلنا هدف التعادل».