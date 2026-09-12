الهلال والأنصار

صفقات شراء كاملة تمت. نادي الأنصار تم شراؤه بالكامل من وزارة الرياضة من قبل شركة عودة البلادي وأبنائه للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة «أباسكو» بمبلغ يقدر بـ150 مليون ريال، وهي من أهم شركات المقاولات والتطوير العقاري، وشملت الصفقة أرض النادي التي تزيد مساحتها على 150 ألف متر مربع في أجمل المواقع الاستراتيجية اليوم بالمدينة المنورة.

صفقة نادي الهلال عند اكتمالها من شركة المملكة، وهي شركة مساهمة عامة بمبلغ مليار ريال تقريبًا بالشراء من صندوق الاستثمارات العامة.

الأنصار كما هو الهلال اليوم يعتبر كيانًا مملوكًا بالكامل لشركات خاصة، ولكل منهم استثمار أمواله بما يحقق أهدافه الاستثمارية وليس بالضرورة الرياضية التي تتطلع إليها الجماهير، وبالرغم من ذلك فالهلال متجه إلى تكوين فريق عالمي لمنافسة كبرى الأندية العالمية على بطولة العالم للأندية، ويرى أن ذلك هو موقعه ضمن أهم وأكبر أندية العالم وأكثرها قوة بفريقها وعلامتها التجارية.

شركة «أباسكو» المالكة لنادي الأنصار سوف تستثمر في موقع النادي ببناء فنادق ومنشآت ترفيهية وسياحية لأهالي المدينة وزوارها، والبداية كانت بتعديل شعار النادي وهويته الجديدة لتكون معبرة عن طموحات شركة النادي المستقبلية التي يرأس مجلس إدارتها الأخ محمد بن عودة البلادي والرئيس التنفيذي للشركة والنادي شقيقه المهندس باسم بن عودة البلادي في ترتيب كبير لحوكمة أعمال الشركة وارتباطها مع النادي الذي يخطط ويؤمل له الريادة الاجتماعية والثقافية والسياحية وجودة الحياة مع مسيرة تطويرية رياضية تعود بالنادي إلى دوري المحترفين خلال خمس سنوات.



نادي الخلود والزلفي أيضًا لهما تجارب خاصة سيتم التطرق إليها في مقالات قادمة لمناقشة جوانبها المالية والاستثمارية وطرح ما هو متوقع ومأمول منهما، لأن الأساس هو أن الأندية بصرف النظر عن طبيعة الجهة المالكة لها سواء كانت صناديق سيادية من أبو ظبي أو قطر أو السعودية أو شركات وكيانات خاصة مثل المملكة و«أباسكو» لا تحقق في الغالب أرباحًا من النشاط الرياضي وحده، وبالتالي فنحن أمام تحديات مالية واستثمارية هامة تجاه تحقيق الاستدامة وزيادة الدخل لتحقيق التوازن المالي بما يضمن البقاء والاستمرارية والتطور ونجاح التجربة.