بمشاركة صلاح.. طرابزون يسقط في قونيا

تلقى فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم هزيمة مفاجئة أمام مضيفه قونيا سبور بهدف دون رد، السبت، على ملعب «ميداش قونيا متروبوليتان» لحساب الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، موجهًا ضربة قوية لزملاء النجم المصري محمد صلاح في مواجهتهم المقبلة أمام غلطة سراي.

حسم قونيا سبور المباراة بهدف مبكر سجَّله المجري راجموند توث، لاعب الوسط، في الدقيقة الثانية، بتمريرة وصلته من الجناح البرتغالي هوجو جونسالفيش داخل منطقة الجزاء، فسددها أرضية دقيقة من أمام نقطة الجزاء استقرت في شباك الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

حاول أصحاب الأرض تعزيز تقدمهم، وكاد جونسالفيش أن يضاعف النتيجة لكن تسديدته ارتدت من القائم «28»، وتألق أونانا بتصديه محاولتين متتاليتين من دينيز توروتش، ليُبقي آمال طرابزون سبور في العودة قائمة.

في الشوط الثاني، كاد البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط المنتقل من الاتحاد السعودي، أن يُدرك التعادل «55» عندما ارتقى لركلة ركنية وسدَّد برأسه الكرة التي ارتدت من القائم، قبل أن يسدد أرال شيمشير كرةً فوق العارضة. وأطلق كابرال تسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكنها دخلت الشباك الجانبية «76».

وبهذه النتيجة، أنهى قونيا سبور سلسلة من أربع هزائم متتالية، رافعًا رصيده إلى ثلاث نقاط ومحتلًا المركز الـ 16. في المقابل، تلقى طرابزون سبور هزيمته الثانية في آخر ثلاث مباريات، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط بالمركز السادس.

وحاول صلاح، القادم من ليفربول الإنجليزي، أن يقود هجوم فريقه لزيارة شباك قونيا سبور لكن دون جدوى، وبلغت مساهماته ثلاث تسديدات على المرمى، وكانت أبرزها عندما علت كرته العارضة «45». وجدَّد محاولاته بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها علت المرمى أيضًا.

كما حاول صلاح صناعة فرص خطيرة لزملائه، بما في ذلك تمريرة خلف دفاع قونيا سبور باتجاه أونواتشو «75»، إضافة إلى تنفيذه ركلة ركنية «81».

وفي مباراته الخامسة بالدوري اكتفى صلاح بتسجيله أربعة أهداف وصناعة آخر. فيما لعب مباراتين أخريين في تمهيدي الدوري الأوروبي لكن دون أن يزور الشباك.

في الجانب الآخر، شارك المهاجم المصري الدولي مصطفى محمد، لاعب قونيا سبور، في مباراته الأولى بعد انتقاله من نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن الدقائق القليلة التي لعبها لم تترك أي أثر في المباراة بعد نزوله في الدقيقة 82.