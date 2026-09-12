جوميز: أهدينا النصر التعادل

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن التعادل 1ـ1 مع النصر، السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، واصفًا النتيجة بـ «غير المنصفة».

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال جوميز: «النتيجة لم تكن منصفةً، إذ سنحت لنا أكثر من فرصةٍ للتسجيل. اللاعبون ظهروا بالروح التي أريدها منهم، لكننا خسرنا نقطتين».

وأضاف المدرب البرتغالي: «كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًّا، ونعرف جيدًا طريقة لعبهم الهجومية. هدف النصر كان هديةً، فسعيد آل حمسل كان يعاني من شدٍّ، ولاعبنا لم يُشتِّت الكرة بشكلٍ جيدٍ، واستفاد النصر من حالة عدم التركيز».

وعن نتائج فريقه بعد مرور سبع جولات من الدوري، ردَّ جوميز: «لست سعيدًا بعدد النقاط التي كسبناها، وسنحاول التعديل في الفترة المقبلة».

وكشف المدرب عن أنه سيمنح لاعبيه راحةً لا تقلُّ عن أسبوعٍ خلال فترة التوقُّف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج.