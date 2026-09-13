التعاون.. عاشر ضحايا سداسيات الهلال

أضاف فريق الهلال الأول لكرة القدم منافسه التعاون إلى ضحايا سداسياته في دوري المحترفين بعدما اكتسحه بنتيجة 6ـ0، مساء السبت، ضمن الجولة السابعة.

وأصبح التعاون الفريق العاشر الذي يخسر بسداسيةٍ أمام الهلال في بطولة دوري المحترفين التي انطلقت صيف 2008.

وقصَّ الأنصار شريط قائمة الضحايا عندما أسقطه الهلال بنتيجة 1ـ6 في الجولة الـ 22 من دوري 2011ـ2012.

وخسر نجران والرائد أمام الفريق العاصمي بسداسيةٍ نظيفةٍ في الجولتين الثالثة والثامنة من دوري 2012ـ2013.

وانضم النهضة إلى القائمة بخسارته 0ـ6 أمام «الأزرق» في الجولة الـ 25 من دوري 2013ـ2014.

وانتصر الهلال بالستة مرَّتين في دوري 2016ـ2017، أولاهما أمام الخليج بنتيجة 6ـ1 في الجولة السادسة، والثانية على حساب الوحدة 0ـ6 ضمن الجولة الـ 12.

وفي دوري 2023ـ2024، هزم الرياض بنتيجة 6ـ1 لحساب الجولة السادسة.

وسجَّل سداسيتين نظيفتين في الموسم الماضي 2025ـ2026 أمام الأخدود والخلود ضمن الجولتين 21 و29.

وأقحم الهلال بأحدث سداسياته التعاون في القائمة مع تلك الفرق التسعة.