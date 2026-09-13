ريشة: قرارات البلوي صحيحة.. وسقوط النجعي لا يستوجب ركلة جزاء

اتَّفق المصري محمد كمال ريشة، محلِّل «الرياضية» التحكيمي، مع جميع قرارات الحكم فيصل البلوي خلال قيادته مباراة فريق الخليج الأول لكرة القدم وضيفه النصر ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، مؤكِّدًا أنه أدار المواجهة بامتيازٍ، ودون وجود حالاتٍ تؤثر في سيرها ونتيجتها.

واستعرض ريشة ثلاثَ حالاتٍ تحكيميةً في المباراة، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، مؤيِّدًا من خلالها قرارات الحكم، وبدأها بحالةٍ، قال عنها: «في الدقيقة 13، سقوط نواف الصعدي، لاعب الخليج، وقرارٌ صحيحٌ من الحكم بعدم احتساب ركلة جزاءٍ، لأن سعد الناصر، لاعب النصر، نجح في الوصول إلى الكرة، وتغيير مسارها، والتلامس كان عرضيًّا، ولا توجد مخالفةٌ».

وعلَّق ريشة على قرارٍ ثانٍ، اعترض عليه لاعبو النصر بحجة وجود ركلة جزاءٍ، موضحًا: «في الدقيقة 86، كرةٌ عرضيةٌ نصراويةٌ من الجهة اليمنى، يلعبها عبد الله الحمدان برأسه، وتصطدم بذراع كوياتي، لاعب الخليج. اليد هنا كانت في وضعٍ طبيعي، وملاصقةً للجسم، ولا توجد حركةٌ إضافيةٌ، وقرار الحكم صحيحٌ بعدم احتساب ركلة جزاءٍ».

كذلك صادقَ ريشة على صحة قرارٍ اتَّخذه الحكم قبل صافرة النهاية، قائلًا: «قرارٌ صحيحٌ من الحكم في الدقيقة 90+5 بعدم احتساب ركلة جزاءٍ للنصر نتيجة تنافسٍ طبيعي بين أنتوني موريس، حارس الخليج، وسامي النجعي، لاعب #النصر، لأن ذراع الحارس لم يكن فيها تهوُّرٌ، أو ضربٌ، وكان وضعه طبيعيًّا من أجل الاستعداد للكرة، والنجعي استغلَّ الموقف، وسقط دون وجود أي مخالفةٍ، وتم التأكيد من VAR بعدم وجود مخالفةٍ قبل إطلاق صافرة النهاية».