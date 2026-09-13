النصر يتعثر

تعثر فريق النصر الأول لكرة القدم بتعادله مع الخليج 1ـ1 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي تصوير: عبد العزيز النومان