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النصر يتعثر

2026.09.13 | 12:49 am
تعثر فريق النصر الأول لكرة القدم بتعادله مع الخليج 1ـ1 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي تصوير: عبد العزيز النومان
النصر يتعثر

النصر يتعثر

النصر يتعثر

النصر يتعثر

النصر يتعثر