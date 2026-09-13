توتنام يكرّر سلبية 2006

خيَّم التعادل السلبي على مباراة فريق توتنام الأول لكرة القدم وضيفه إيفرتون، السبت، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل «السبيرز» صيامهم عن التهديف منذ بداية الموسم.

وبهذه النتيجة، تراجع الفريق إلى المركز الـ 17 برصيد نقطتين من تعادلين مقابل خسارتين، بينما رفع إيفرتون نقاطه إلى ستٍّ في المركز السابع بعد ثلاث تعادلاتٍ تواليًا.

ومرَّت 407 دقائق لعبٍ منذ آخر هدفٍ سجله توتنام في الدوري، بينما فشل في زيارة الشباك بأربع مبارياتٍ متتاليةٍ للمرَّة الأولى منذ سبتمبر 2006، حسبَ موقع «أوبتا» للإحصاءات.

وكان هذا أول تعادلٍ سلبي على ملعب الفريق الجديد في البطولة «المباراة رقم 140». وجاء الأخير أمام سوانزي سيتي، 16 سبتمبر 2017، على ملعب «وايت هارت لين».

وسبق أن عانى كريستال بالاس في موسم 2017ـ2018 من عدم تسجيل أي أهدافٍ بأول سبع مبارياتٍ.

من جانبه، حافظ الدولي جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، على نظافة شباكه للمباراة الـ 100 في الدوري الممتاز، ليصبح خامس إنجليزي يحقق هذا الإنجاز بعد ديفيد جيمس «166»، وديفيد سيمان «135»، ونايجل مارتن «131»، وجو هارت «127».

وفرض توتنام سيطرته على المباراة باستحواذٍ بلغ 63%، وصنع 12 محاولةً هجوميةً دون أن يُوفَّق في استثمارها!

وعلى الرغم من مشاركته أساسيًّا للمباراة الثالثة تواليًا إلا أن المهاجم المصري عمر مرموش، المعار من مانشستر سيتي، لم يترك أي تأثيرٍ واضحٍ، إذ واجه صعوباتٍ دفاعيةً قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77 بجيمس ماديسون.

في حين استطاع إيفرتون، الذي تراجع كثيرًا، صنع خطورةٍ في الهجمات المرتدة حيث أنقذ الحارس أنتونين كينسكي شباكه من ثلاث فرصٍ محقَّقةٍ للتسجيل، أبرزها كراتٌ ضائعةٌ من كيرنان ديوسبري هول، وبرينان جونسون في الشوط الثاني، ليظلَّ الفريق بلا فوزٍ في آخر سبع مبارياتٍ له خارج ملعبه بالدوري.

وشهدت بداية توتنام صعوباتٍ حيث لا يزال المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي يجري تعديلاتٍ على تشكيلته للعثور على أفضل فريقٍ لديه، وقد أجرى بالفعل 12 تغييرًا على التشكيلة الأساسية في الدوري الموسم الجاري.