قبل ديربي مانشستر.. أرسنال ينفرد بالصدارة

انفرد فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم بصدارة الدوري الممتاز مؤقتًا بفوز رابع تواليًا السبت على حساب مضيفه سندرلاند بثنائية نظيفة.

سجل أهداف حامل اللقب البديل البرازيلي برونو جيمارايش، لاعب الوسط، المنتقل حديثًا من نيوكاسل، «58»، والجناح الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا «90+8» ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي وصيفه الموسم الماضي والذي يخوض ديربي مانشستر في «أولد ترافورد» أمام يونايتد الأحد.

وبرز الحارس الإسباني ديفيد رايا الذي ارتقى عاليًا ليصد ركلة جزاء للفرنسي إنزو لو فيه «56»، ثم تألق جيمارايش الذي سجل هدفًا من تسديدة قوية استقرت في الزاوية السفلية للعارضة «58».

وكان بإمكان الفريق اللندني تعزيز تقدمه بتسديدة من ساكا «74» ورأسية من الألماني كاي هافرتز «75»، لكن الحارس الهولندي روبن روفس تصدى للأولى، ودان بالارد للثانية.

وألغى الحكم هدفًا لأرسنال سجله المدافع الهولندي يورين تيمبر بداعي التسلل «78». في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها ساكا وأدت إلى طرد المدافع الموزمبيقي رينيلدو ماندافا.

وعلى ملعبه تأخر أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست بهدف ليام ديلاب «46»، قبل أن يرد بفضل البديل البرازيلي أليسون. لكن الفريق الزائر خطف الفوز بتوقيع المهاجم البديل البرازيلي إيجور خيسوس قبل دقيقتين من صافرة النهاية.

وتجمد فيلا، بطل مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد نقطة من تعادل وثلاث خسائر. أمام فورست فرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

واستغل إيبسويتش النقص العددي في صفوف مضيفه كريستال بالاس ليفوز عليه 3-2 ويعود بالنقاط الثلاث بهدف قاتل من الهولندي زيان فليمينج في الدقيقة 90.

كما تعادل برينتفورد خارج ملعبه 2-2 أمام بورنموث، ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط بالمركز الخامس، فيما صعد الثاني إلى المركز الخامس عشر بثلاث نقاط.