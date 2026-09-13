برباعية.. ريال يستعيد نغمة الانتصارات

سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ثنائيةً في فوز فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم على ضيفه رايو فاييكانو 4ـ1 ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري، السبت.

وبعد سقوطه أمام ريال بيتيس 0ـ1 الأسبوع الماضي، فاز الريال على إنتر ميلان الإيطالي 2ـ1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا قبل أن يستعيد نغمة الفوز محليًّا من بوابة رايو فاييكانو.

وافتتح مبابي التسجيل من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 14 قبل أن يختتم المهرجان التهديفي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع «90+1»، وبينهما أضاف المدافع الإسباني ألفارو كاريراس «17»، والإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، «35» هدفين، بينما أحرز سيرخيو كاميو الهدف الوحيد للضيوف «51».

وعزَّز الريال رصيده إلى 12 نقطةً في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة، الذي يحلُّ ضيفًا على ليفانتي الأحد مع فرصة توسيع الفارق إلى ثلاث نقاطٍ مجدَّدًا.

وفي مباراةٍ أخرى، أخمد راسينج سانتاندر ونجمه المغربي ياسر الزبيري اندفاعة ديبورتيفو ألافيس، وألحق به الخسارة الأولى 1ـ2 عقب ثلاثة انتصاراتٍ وتعادلٍ، ليتجمَّد رصيده عند عشر نقاطٍ في المركز الثالث.

وجاءت خسارة ألافيس على الرغم من تقدُّمه عبر الفنلندي فيلي كوسكي في الدقيقة 18، لكنَّ ثنائية الزبيري، بطل العالم ما دون 20 عامًا، في الدقيقتين 38 و53 كانت كفيلةً بقلب الطاولة، ومنح الوافد الجديد إلى «لا ليجا» فوزه الثاني، ليرفع رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز العاشر.

واستعاد إسبانيول نغمة الانتصارات بعد ثلاث مبارياتٍ تواليًا لم يذق خلالها طعم الفوز بتغلبه على مضيفه أوساسونا 2ـ0.

ويدين الفريق الكاتالوني بفوزه إلى روبرتو فرنانديز صاحب الثنائية في الدقيقتين 3 و17، محققًا فوزه الثاني مقابل خسارتين وتعادلٍ، ليحتل المركز السابع برصيد سبع نقاطٍ، وبفارق الأهداف عن أوساسونا الـ 12.

وسقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل أمام ضيفه إلتشي 1ـ1.

وتوقَّفت سلسلة انتصارات بلباو بعد فوزين، كان أحدهما في المرحلة الماضية على أتلتيكو مدريد بثلاثيةٍ نظيفةٍ، ليرفع رصيده إلى سبع نقاطٍ في المركز الثامن، في حين لا يزال إلتشي دون أي فوزٍ مع نقطتين بالمركز الـ 19.