فرايبورج يعاقب جلادباخ بخماسية.. ودورتموند يكسب بادربورن

اعتلى فريق فرايبورج الأول لكرة القدم صدارة الدوري الألماني بفوزه الكبير على بوروسيا مونشنجلادباخ 5ـ0، فيما واصل بوروسيا دورتموند انطلاقته المثالية بإسقاط ضيفه بادربورن، الصاعد حديثًا، 3ـ0، السبت، ضمن المرحلة الثالثة.

وفي المباراة الأولى، أكرم فرايبورج، وصيف بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليح»، وفادة ضيفه بخماسيةٍ، تناوب على تسجيلها يانيك إنجلهاردت في الدقيقتين 23 و79، والكرواتي إيجور ماتانوفيتش «29 و77»، وماكسيميليان إيجشتاين «86».

ورفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن وصيفه دورتموند، الذي حقق أفضل بدايةٍ له منذ 11 عامًا، وتحديدًا خلال فترة المدرب توماس توخيل على رأس الجهاز الفني. في حين تجمَّد جلادباخ في المركز الأخير بلا رصيدٍ.

وفي المباراة الثانية افتتح البرتغالي فابيو سيلفا، الذي شارك أساسيًّا في خط الهجوم إلى جانب سيرهو جيراسي للمرة الأولى الموسم الجاري، التسجيل لدورتموند بعد خمس دقائق من صافرة البداية، مستغلًا تمريرةً من المهاجم الغيني.

وسجَّل جيراسي هدفين، أُلغيَا بداعي التسلل في الشوط الأول، لكنَّ دورتموند لم يواجه تهديدًا يُذكر من الضيوف الذين عجزوا عن التسجيل منذ عودتهم إلى دوري الأضواء الموسم الجاري، ولا يملكون سوى نقطةٍ يتيمةٍ.

ودخل فيليكس نميتشا بديلًا، ونجح في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 80 قبل أن يضيف بعد تسع دقائق الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من مقصيةٍ خلفيةٍ.

وتعادل باير ليفركوزن ومضيفه أوجسبورج 2ـ2. وكان أوجسبورج تصدَّر الترتيب العام للمرة الأولى في تاريخه بعد الجولة الماضية بفوزين تواليًا، لكنَّه اكتفى بالتعادل أمام ليفركوزن، بطل الثنائية موسم 2023ـ2024، على الرغم من تسجيل النمساوي مايكل جريجوريتش هدفين في الدقيقتين 50 و55.

وتقدم ليفركوزن عبر الكاميروني كريستيان كوفاني «18» قبل أن ينجح في العودة بنقطةٍ من بافاريا عن طريق التشيكي باتريك شيك «89».

وحقق آينتراخت فرانكفورت فوزه الأول الموسم الجاري بتغلُّبه على مضيفه وجاره ماينز 3ـ1 بفضل ثنائية كان أوزون «9 و60».

كما تغلب هوفنهايم على ضيفه شتوتجارت 2ـ1 عبر التشيكي آدم هلوجيك «17 و67».