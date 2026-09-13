موناكو يتعثر بالتعادل.. وأوكسير يزيد متاعب نيس

أهدر فريق موناكو الأول لكرة القدم نقطتين ثمينتين للمرة الأولى الموسم الجاري في الدوري الفرنسي بعد أن تعادل مع مضيفه ستراسبورج 1ـ1، السبت، ضمن المرحلة الرابعة، لتتوقَّف سلسلة انتصاراته في البطولة.

ومنح السنغالي ساديبو سانيه، مدافع موناكو، التقدم لستراسبورج عن طريق الخطأ بعد وقتٍ قصيرٍ من انطلاق الشوط الثاني «52» قبل أن يطلق المهاجم الألماني باريس برونر تسديدةً من مسافة 20 مترًا، أدرك بها التعادل لفريق الإمارة.

ورفع برونر رصيده إلى خمسة أهدافٍ في ست مبارياتٍ مع موناكو بجميع المسابقات الموسم الجاري.

وحافظ موناكو على صدارة الترتيب برصيد عشر نقاطٍ، لكنَّه بات يتقدم بفارق الأهداف عن وصيفه رين الذي كان تغلَّب على مارسيليا 1ـ0، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة.

وأهدر كلٌّ من باريس أف سي وضيفه ليون فرصة الانضمام إلى ركب المتصدرين بتعادلهما السلبي، ليتجمَّد رصيد الفريقين عند ثماني نقاط في المركزين الثالث والرابع تواليًا.

كذلك واصل نيس عروضه الكارثية بسقوطه أمام مضيفه أوكسير 0ـ1. ويقبع نيس في المركز العشرين والأخير بنقطتين دون أن يتمكَّن من تحقيق أي فوزٍ، فيما حقق أوكسير أولى نقاطه الموسم الجاري، ليتقدم إلى المركز الـ 13.

وتعادل لوهافر مع أنجيه سلبًا، ولوريان مع تولوز 2ـ2.