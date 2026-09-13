كوتينيو يعود إلى الملاعب ويلتحق بنيمار

عاد الدولي البرازيلي السابق فيليب كوتينيو إلى ملاعب كرة القدم بعد غيابه فترةً بسبب الإرهاق الذهني، والتحق بالنجم نيمار في فريق سانتوس.

ورحَّب نيمار بزميله السابق في المنتخب، وكتب في منشورٍ مرفقٍ بفيديو، يظهر فيه كوتينيو، البالغ 34 عامًا، وهو يحييه برفقة عددٍ من أعضاء الجهاز الفني لسانتوس: «شقيقي، نحن سعداء للغاية بوجودك هنا. سيرحِّب بك فريقنا وجماهيرنا بحفاوةٍ بالغةٍ».

ولم يُعلن سانتوس رسميًّا عن التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وإنتر الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن كوتينيو لا يزال في حاجةٍ إلى الخضوع للفحوصات الطبية.

وكان اللاعب البرازيلي دون نادٍ منذ أن أعلن فاسكو دا جاما فسخ عقده، فبراير الماضي، وحينها صرَّح بأنه كان «منهكًا ذهنيًّا».

ووقَّع كوتينيو عقدًا مع سانتوس حتى نهاية الموسم، حسبَ تقاريرَ إعلاميةٍ.

ولعب كوتينيو مع نيمار في المنتخب البرازيلي منذ فرق الشباب، وعانى من الإصابات المتكررة عندما كان يدافع عن ألوان الأندية الأوروبية، وعاد إلى البرازيل في 2024 لينضم إلى فاسكو دا جاما، نادي طفولته، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.