القادسية.. السعودي الـ 11 في أبطال آسيا

يقص فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، شريط مشاركته الأولى تاريخيًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، باستضافته للوصل الإماراتي، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الغربية، رافعًا عدد الأندية السعودية المختلفة التي خاضت المعترك القاري إلى 11.

وسجل فريق الهلال الحضور السعودي الأول، بعد إطلاق مسمى «دوري أبطال آسيا» على البطولة، في موسم 2002ـ2003، دون أن ينجح في تجاوز دور المجموعات الذي تكوّن من 4 مجموعات حينها، فيما شارك الأهلي في مراحل الملحق، إلا أنه لم يشق طريقه نحو المجموعات.

وكان فريق الاتحاد ثاني الضيوف السعوديين، في النسخة التالية 2004، ونجح باعتلاء المنصة، قبل حفاظه على لقبه في نسخة العام 2005، والتي شهدت المشاركة الأولى لكل من الأهلي والشباب، إذ بلغ الأول الدور ربع النهائي، فيما لم ينجح الثاني في مهمة تجاوز دور المجموعات.

ولم يرتفع عدد الأندية السعودية في المحفل القاري حتى موسم 2009، أي عندما انضم الاتفاق إلى القائمة، وتصدر مجموعته، قبل أن يغادر الصراع في ثمن النهائي على يد باختاكور الأوزبكي.

وفي نسخة 2011، أصبح النصر سادس ضيوف الدوري السعودي على دوري أبطال آسيا، ونجح بتجاوز دور المجموعات في مشاركته الأولى، قبل أن تنتهي رحلته هو الآخر عند حدود الدور ثمن النهائي.

وانضم الفتح إلى القائمة في موسم 2014، في مشاركة جاءت نتيجة تتويجه بلقب الدوري السعودي في العام السابق، إلا أن مشاركته الأولى كانت خجولة، بعد تذيله لمجموعته، فيما أصبح التعاون ثامن طرف سعودي يخوض غمار أبطال آسيا، وتحديدًا في موسم 2017، إلا أنه اكتفى بـ 5 نقاط، وخرج من دور المجموعات.

وغاب الضيوف الجدد طيلة 5 مواسم بعد ذلك، إلى أن سجل الفيصلي حضوره الأول في موسم 2022، من بوابة فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين 2021، وحقق نتائج جيدة قادته لتصدر مجموعته، قبل أن يغادر المنافسة في ثمن النهائي.

ورفع الفيحاء عدد الأندية السعودية المختلفة المشاركة في دوري أبطال آسيا إلى 10 أندية عام 2023، ونجح هو الآخر بتجاوز دور المجموعات في حضوره الأول، بعدما جمع 9 نقاط، إلا أنه خسر أمام النصر في ثمن النهائي.

ويرتفع عدد الأندية السعودية إلى 11، مع الحضور الأول للقادسية في الموسم الجاري، كما أن «بنو قادس» سيصبح خامس طرف سعودي تحت مسمى «النخبة»، بعد الأهلي والهلال والنصر والاتحاد.