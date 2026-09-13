«خليجي 27».. 4 جدد في قائمة الإمارات

أعلن الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، الأحد، القائمة المشاركة في كأس الخليج 27 في جدة 23 سبتمبر الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وتلعب الإمارات بطلة نسختي 2007 و2013 في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والبحرين واليمن.

وتسلم داليتش، وصيف مونديال 2018 وثالث نسخة 2022 مع كرواتيا، مهامه مدربًا للإمارات في أغسطس بديلًا للروماني كوزمين أولاريو، لذلك فإن أول تشكيلة له لم تشهد مفاجآت تذكر وحافظت على معظم الأسماء السابقة التي خاضت تصفيات مونديال 2026.

وضمت القائمة 26 لاعبًا منها 16 مجنسًا بينهم أربعة جدد وهم يوري سيزار وبالا جويليرام من شباب الأهلي، وأمادو كوليبالي «الجزيرة» وعثمان كمارا «الشارقة».

واختار المدرب الكرواتي كلًا من خالد عيسى «العين»، حمد المقبالي «شباب الأهلي»، فهد الظنحاني «بني ياس» وزايد العامري «النصر»، وخليفة الحمادي وروبن فيليب وماركوس ميلوني «الجزيرة»، وعلاء الدين زهير ولوكاس بينمتا «الوحدة»، وساشا ايفكوفيتش «الوصل»، وايريك مينزيس «العين»، وخالد الظنحاني «الشارقة» ولوان بيريرا وحارب عبد الله «الشارقة»، وعبد الله حمد «الوحدة»، ومامادو كوليبالي «الجزيرة»، وعصام فايز «النصر»، وفابيو ليما ونيوكولاس خيمينيس «الوصل» وبرونو أوليفيرا «الجزيرة»، وعلي صالح «الوصل»، ويوري سيزار وبالا جويليرام وسلطان عادل «شباب الأهلي»، وريبتشارد أكونور «جوستيبي التركي»، وعثمان كمارا «الشارقة».