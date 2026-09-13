«الشياطين» اختبار ماريسكا الأول

يخوض الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أول اختبار كبير له منذ توليه المسؤولية خلفًا للإسباني بيب جوارديولا، عندما يحل «السماوي»، ضيفًا على يونايتد في ديربي مانشستر، مساء الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز.

بعد أربع مباريات في مختلف المسابقات، حقق ماريسكا انطلاقة مثالية منذ توليه المهمة الصعبة لخلافة جوارديولا في قيادة سيتي.

وعلى الرغم من أن حصد سيتي 9 نقاط بالتمام والكمال في الدوري الممتاز، إلى جانب الفوز في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا على حساب بورتو البرتغالي 2ـ0، إلا أن ذلك يخفي خلفه بعض العروض التي لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات.

وعلى ملعبه الأسبوع الماضي، تمسك سيتي بانتصار صعب 1ـ0 أمام كوفنتري، الذي أهدر سلسلة من الفرص كانت كفيلة بمنحه هدفه الأول ونقطته الأولى في دوري الأضواء منذ 25 عامًا.

واحتاج فريق ماريسكا إلى هدفين في الدقائق الأخيرة للتغلب على بورنموث 2ـ1 في المرحلة الافتتاحية للموسم الجديد.

ولم تقتصر التغييرات على الإدارة الفنية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ أنفق سيتي مبلغًا قياسيًا بلغ 623 مليون دولار، على صفقات جديدة، من بينها خط وسط جديد بالكامل يضم الأرجنتيني إنسو فرنانديس، وإليوت أندرسون، والمغربي أيوب بوعدي.

وفي حين قد يبدأ هذا الثلاثي معًا للمرة الأولى على ملعب «أولد ترافورد»، ظل النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم سيتي، ثابتًا في صفوف الفريق، بفضل قدرته على هز الشباك.

وسجل ابن الـ 26 عامًا 5 أهداف في أربع مباريات في مختلف المسابقات، ليصبح بذلك ثالث أفضل هداف في تاريخ «السماوي»، برصيد 167 هدفًا.

وقال هالاند بعد وصوله إلى الرقم التهديفي الذي خوله بأن يصبح من أفضل ثلاثة هدافين في تاريخ الفريق: «أنا فخور بهذه الأرقام، لكني ما زلت في السادسة والعشرين من عمري، وما زلت متعطشًا للمزيد».

في المقابل، لم تكن انطلاقة يونايتد على قدر التوقعات بعدما حقق فوزًا وحيدًا، مقابل تعادل وخسارة.

وحصد فريق المدرب مايكل كاريك أربع نقاط فقط من مبارياته الثلاث الأولى، بعدما خسر أمام هال 0ـ2، وتعادل مع إيفرتون 2ـ2، وفاز على إيبسويتش تاون 5ـ2.