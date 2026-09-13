بوسيتش: نعيش مرحلة تحول.. ويعجبني «سنمضي معا»

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، جاهزيته للدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يلاقي باختاكور الأوزبكي، الإثنين، في الجولة الافتتاحية من البطولة القارية.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالنادي في جدة الأحد: «الأهلي حامل اللقب، ويجب علينا أن ندخل البطولة بشكل قوي للدفاع عن هذا المنجز، لن أتحدث عن الأسماء التي ستشارك في المواجهة الافتتاحية».

وأضاف: «مثل هذا النوع من المباريات، يطغي عليها الحماس، خاصة أننا سنلعب على أرضنا، وأمام فريق قوي في بلاده، لكن الأمر الجيد بالنسبة لنا، أننا سنلعب في جدة».

وتابع: «اليوم أكمل شهرًا بالكامل في هذا النادي، وفي التفاصيل الفنية نحن نلعب بشكل مختلف وبشكل هجومي أكثر، نخلق فرصًا أمام مرمى المنافسين، لكن كما يعلم الجميع أننا في مرحلة تحول، لذا يجب علينا فهم كل التفاصيل، أتفهم وجهة نظر الجماهير وأتمنى منهم الصبر على الفريق، وكما تعلمون ضيق الجدولة، لم يسمح لنا بأداء الكثير من التدريبات، لكن هذا ليس عذرًا».

وعن الهزائم الثلاث التي تلقاها في دوري روشن السعودي قال: «بكل تأكيد هي مؤلمة، كنت أتمنى استغلال جميع الفرص أمام المرمى، لكن أعيد وأكرر أننا في مرحلة تحول، وطبيعي أن يكون هناك تذبذب في المستوى، لكن نسعى إلى العودة للانتصارات».

واختتم المدرب الهولندي حديثه وقال: «المدربون واللاعبون يبقون ويرحلون، لكن الجماهير تظل باقية بشغفها، أشكرهم وأعتبرهم اللاعب رقم 12، وهم الداعم الحقيقي للنادي الذي تأسس 1937، وما يعجبني أكثر شعارهم «سنمضي معًا».

على الجانب الآخر، أكد البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو مهاجم الفريق، عزمهم على تقديم صورة رائعة في المواجهة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز.

وقال: «ليس لدي الكثير لأقوله بعد حديث المدرب، لكنني أرغب في اللعب، ومساعدة الفريق ليس فقط بتسجيل الأهداف، لكن بكل التفاصيل، في المواجهة الماضية كان لدينا رقم جيد بمحاولة تسجيل الأهداف وأنا سعيد جدًا بتمثيل هذا النادي».