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وصول السائقين

2026.09.13 | 02:56 pm
وصل سائقو الفرق المتنافسة في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، الأحد، إلى حلبة «مادرينج» الجديدة، استعدادًا لانطلاق السباق الرئيس، عند الـ04:00 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (رويترز)
وصول السائقين

وصول السائقين

وصول السائقين

وصول السائقين

وصول السائقين

وصول السائقين