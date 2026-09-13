وصول السائقين

وصل سائقو الفرق المتنافسة في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، الأحد، إلى حلبة «مادرينج» الجديدة، استعدادًا لانطلاق السباق الرئيس، عند الـ04:00 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (رويترز)