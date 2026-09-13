الخسارة الثالثة تطيح بمدرب مونشنجلادباخ

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، الأحد، إقالة يوجين بولانسكي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن استهل موسمه الجديد في دوري الدرجة الأولى الألماني بخسارة المباريات الثلاث التي خاضها.

وأعلن ‌جلادباخ رحيل ‌بولانسكي غداة الهزيمة ‌الساحقة ⁠0ـ5 أمام فرايبورج، السبت، ⁠ما أبقى الفريق في المركز الأخير في ترتيب الدوري.

وتولى بولانسكي، اللاعب السابق في فرق الشباب والكبار في جلادباخ لفترة طويلة، ⁠مهمة تدريب الفريق في ‌سبتمبر 2025.

وقال روفن شرويدر المدير ‌الرياضي لنادي جلادباخ في ‌بيان: «على الرغم من الاستعدادات الجيدة للموسم وبعض المؤشرات المشجعة، لم يتمكن الفريق من تحقيق النتائج المرجوة في الدوري ‌الألماني».

وأضاف: «دفع أداؤنا في المباريات الأخيرة في نهاية المطاف ⁠إلى استنتاجنا ⁠بضرورة إجراء تغيير لذا قررنا إعفاء يوجين من مهامه فورًا».

وخسر جلادباخ مباراة افتتاح الموسم أمام رازن بال شبورت لايبزيج 0ـ3، وبعدها بأسبوع استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخسر 3ـ4 أمام إلفرسبيرج الصاعد إلى الدوري.

وسيتولى يان موريتس ليخته، مدرب ماينتس السابق، قيادة الفريق مؤقتًا.