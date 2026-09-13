الأربعاء.. الكويت يصل جدة ويواجه اليمن

يصل المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في كأس الخليج الـ 27، المقررة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ المنتخب الكويتي، حامل الرقم القياسي في بطولات الخليج برصيد 10 ألقاب، سيسكن في فندق «كراون بلازا ـ السلام».

وينظم الأزيرق حاليًّا معسكرًا في الدوحة، العاصمة القطرية، استعدادًا للبطولة، ويلعب تجريبيًّا أمام اليمن في جدة الجمعة.

وضمت قائمة المنتخب بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا كلًا من خالد الرشيدي، سعود الحوشان، عبد الرحمن الفضلي، راكان السعيد، فهد الهاجري، خالد صباح، يوسف الحقان، عبد العزيز مهران، عبد الوهاب العوضي، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، محسن فلاح، ورضا هاني. كما ضمت أحمد الظفيري، خالد المرشد، جاسم المطر، عذبي شهاب، عبد الله القرزعي، ناصر فالح، مهدي دشتي، عيد الرشيدي، يوسف ماجد، محمد دحام، مبارك الفنيني، عبد الله العوضي، شبيب الخالدي، ويوسف ناصر.

ويدشن الأزيرق مشاركته في البطولة بمواجهة الأخضر في الـ 23 من الشهر الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكانت قرعة بطولة الخليج أوقعت الكويت إلى جانب الأخضر السعودي وعمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن.