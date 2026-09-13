ميسي يمدد السلسلة أمام ناشفيل

مدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، سلسلته التهديفية، أمام ضيفه ناشفيل متصدر الدوري المحلي «إم إل إس» صباح الأحد، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2ـ2 في مواجهة القمة بين أول وثاني المنطقة الشرقية.

وسدد ميسي كرة ملتفة في الدقيقة 62 على ملعب «نو ستاديوم» مانحًا إنتر ميامي التقدم 2ـ1، لكن ناشفيل اقتنص نقطة ثمينة بعدما سجل الإنجليزي سام سوريدج، هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع ميسي، البالغ 39 عامًا، رصيده إلى 17 هدفًا في 14 مباراة، أمام ناشفيل في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى ميامي 2023.

وكان بإمكان ميسي تعزيز سجله التهديفي، لكن كرته من تسديدة ارتطمت بأسفل العارضة في الدقيقة 50، كما ارتدت محاولة أخرى من القائم في الدقيقة 78.

وأبعد جييسون بالاسيوس، مدافع ناشفيل، برأسه فرصة متأخرة لميسي قبل هدف التعادل الذي سجله سوريدج.

وبهذه النتيجة، بات إنتر ميامي متأخرًا بفارق 9 نقاط عن ناشفيل في سباق صدارة الترتيب، مع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم المنتظم.

وبدأ ناشفيل المباراة بقوة عندما استغل سوريدج كسر مصيدة التسلل، قبل أن يسدد كرة أرضية في الزاوية السفلى للشباك في الدقيقة الرابعة، مفتتحًا التسجيل، لكن ميامي أدرك التعادل في منتصف الشوط الأول، وكان لميسي دور حاسم مرة أخرى، عندما نفذ ركلة ركنية مقوسة وخادعة حولها ريد بايكر-وايتينج، مدافع ناشفيل، بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء.

وبدا أن ميسي خطف هدف الفوز في منتصف الشوط الثاني عندما تبادل الكرة مع مواطنه رودريجو دي بول على مشارف المنطقة، قبل أن يسدد كرة تجاوزت براين شواك، حارس مرمى ناشفيل، غير أن فشل ميامي في تعزيز تقدمه كلفه غاليًا، إذ سجل سوريدج هدفه الثاني من مسافة قريبة مانحًا فريقه نقطة التعادل «90+1».