أرينا تتعهد بالعودة: انتظروني 2027

تعهدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، بالعودة أقوى، بعد موسم مخيب للآمال أنهته من دون لقب كبير، بعدما حرمتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، من التتويج بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثالثة تواليًا، عندما تغلبت عليها فجر الأحد، في المباراة النهائية، وأزاحتها قبلها بيومين عن صدارة التصنيف العالمي بعد 99 أسبوعًا متتاليًا في القمة.

وقالت البيلاروسية البالغة 28 عامًا: «أعتقد أنه يجب أن أكون سعيدة عمومًا بالمستوى الذي قدمته، وهناك الكثير من الأمور الإيجابية التي يمكن استخلاصها من هذه البطولة»، وذلك بعدما بدت قادرة بالفعل على إنقاذ موسمها في البطولات الكبرى قبل أن تصطدم بريباكينا.

وأضافت البيلاروسية: «كما أثبتت التجارب، فإنني أعود دائمًا أقوى، وجميع الدروس التي تعلمتها الموسم الجاري جعلتني بالفعل أكثر قوة، لكنها بالتأكيد ستمنحني دافعًا أكبر لتقديم أداء أفضل العام المقبل»، معربة عن امتنانها للدعم الذي حظيت به من الجماهير في ملعب «آرثر آش»، بعدما ساندوها بقوة عندما عادت في النتيجة وانتزعت المجموعة الثانية أمام إيلينا، وواصلوا تشجيعها حتى مع ابتعاد الفوز عنها في المجموعة الفاصلة، متابعة: «كان شعورًا رائعًا، في مرحلة ما شعرت وكأنني أمريكية، كنت أتمنى فقط أن أفوز باللقب لأشعر بذلك الدعم أكثر».

وعلى الرغم من الهزيمة، وفقدانها صدارة التصنيف، أكدت أرينا أنها لا تعتقد أن نظرة منافساتها إليها ستتغير كثيرًا، مكملة: «عندما تنزلين إلى الملعب تكونين دائمًا هدفًا للمنافسات، سواء كنت المصنفة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أي مركز آخر، سأواصل العمل الجاد وتحسين مستواي في التنس، وآمل أن أحرز المزيد من الألقاب».

وضمنت إيلينا بالفعل اعتلاء صدارة التصنيف العالمي قبل خوض النهائي، وتفوقت على أرينا بنتيجة 6ـ4 و5ـ7 و6ـ2.

وشكلت الخسارة خيبة كبيرة للنجمة البيلاروسية، التي بدت في قمة مستواها، عندما اكتسحت الأمريكية جيسيكا بيجولا الرابعة عالميًا في نصف النهائي، لكنها ستنهي العام من دون أي لقب في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ 2022، بعدما خسرت أمام الكازاخستانية في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، ثم ودعت «رولان جاروس» من ربع النهائي، قبل خروجها من الدور الرابع في «ويمبلدون».