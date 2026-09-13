الوصل يصل الدمام.. وفيتوريا يظهر في القادسية

يجري فريق الوصل الأول لكرة القدم عند الـ 07:45 مساء الأحد، تدريبه الأخير على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، قبل مواجهة القادسية، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويفتقد الوصل الإماراتي إلى خدمات مدافعه البرازيلي هوجو نيتو بسبب الإصابة.

ويظهر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، في المؤتمر الصحافي عند الـ 06:00 مساءً في مقر المؤتمرات داخل نادي القادسية.

ويحتل الوصل المركز الرابع في سلم الترتيب بالدوري الإماراتي برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة وبفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة المتصدر.

يذكر أن المدرب البرتغالي أشرف على الوصل 8 فبراير الماضي خلفًا للسويدي مسعود ميرال، المدرب السابق.

وحقق فيتوريا مع فريق النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر، كما أشرف على تدريب منتخب مصر بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى محطاته الأوروبية مع سبارتاك موسكو الروسي وباناثينايكوس اليوناني الذي كان آخر محطاته في 2025.

ووصلت بعثة فريق الوصل إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام صباح الأحد.