أوجوتشوكو يخطف لقب فورمولا 3

سجَّل أوجو أوجوتشوكو سابقة جديدة لمواطنيه بعدما أصبح الأمريكي الأول المتوَّج بلقب فورمولا 3، البطولة المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك خلال سباق جائزة إسبانيا الكُبرى، الأحد.

وقال أوجوتشوكو، بعد خطف اللقب: «كنَّا نعلم أنه يتعين علينا فقط القيادة بحذر لضمان الفوز باللقب، وهذا ما فعلناه، ​لم نرتكب ​أي أخطاء، وحققنا الفوز، ونحن سعداء للغاية».

وحلَّ الأمريكي، صاحب الـ19 عامًا، السائق ‌الناشئ السابق ​في ماكلارين، ‌في ⁠المركز ​الثاني خلال ⁠الجولة الأخيرة من الموسم مع فريق كامبوس ريسنج، على حلبة «مادرينج»، ليتفوّق بفارق 14 نقطة على البريطاني فريدي سلاتر، السائق ⁠الناشئ في أودي.

وشارك ‌سلاتر، البالغ 18 عامًا، ‌في منافسات مطلع ​الأسبوع، وهو متقدم بفارق 15 نقطة ‌عن منافسه الأمريكي.

وتُعد سلسلة سباقات الناشئين درجة واحدة أدنى من فورمولا 2 في ترتيب ‌الترقي إلى فورمولا 1.

ويحذو أوجوتشوكو، المولود في نيويورك، ⁠حذو ⁠أبطال فورمولا 3 السابقين أوسكار بياستري وجابرييل بورتوليتو، اللذين ينافسان حاليًّا في فورمولا 1 مع فريقي ماكلارين وأودي.