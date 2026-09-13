«النمساوي» يمنح سابيتزر استراحة من الأوروبية

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الأحد، عن منحه مارسيل سابيتزر، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، استراحة من اللعب مع ​المنتخب الوطني، وبناءً عليه لن يشارك في مباريات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية العام الجاري.

وقال سابيتزر في ‌بيان صحافي صادر ‌عن الاتحاد النمساوي: «شهد العامان الماضيان ​نشاطًا ‌مكثفًا ⁠جدًا، منذ ​بطولة ⁠أوروبا 2024، لعبت فعليًا ثلاثة مواسم بسبب كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات، الموسم الجاري حافل أيضًا في ظل المشاركة في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، أبلغ 32 عامًا وما زلت أرغب في لعب كرة القدم على أعلى مستوى ⁠لعدة أعوام أخرى ويتعين علي إدارة ‌طاقتي بعناية، لذا اتفقت مع ‌المدرب، في مناقشات صريحة ومبنية ​على الثقة، على أخذ ‌استراحة الآن وأننا سنناقش في بداية العام ‌المقبل ما إذا كنت سأعود إلى المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات بطولة أوروبا».

من جهته، أبدى رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي، في البيان ذاته، أسفه واضطراره إلى الاستغناء عن سابيتزر، مع تفهمه أسباب قراره، مضيفًا: «سنتخذ قرارًا مشتركًا في الوقت المناسب قبل ⁠انطلاق مباريات تصفيات ⁠بطولة أوروبا 2028، بشأن كيفية المضي قدمًا. وعلى أي حال، يسعدني أن مارسيل سيكون جاهزًا مرة أخرى بشكل أساسي إذا احتجنا إليه، وهذا يوضح لي كيف أن المنتخب الوطني لا يزال مهمًا بالنسبة له».

ويُعيد سابيتزر، صاحب الـ32 عامًا، الذي يلعب في صفوف دورتموند، وسجل 27 هدفًا في 102 مباراة مع منتخب بلاده، تقييم مستقبله قبل انطلاق تصفيات بطولة أوروبا 2028 في مارس المقبل.

ويعلن رانجنيك، الإثنين، تشكيلة فريقه لدوري الأمم الأوروبية، وتواجه النمسا ​في الأول من أكتوبر المقبل، إيرلندا في دبلن، وكوسوفو بعدها بأربعة أيام في بريشتينا.