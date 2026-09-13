رونالدو بعد حادثة نيفيش: امنعوهم من دخول الملاعب

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد، رابطة دوري المحترفين السعودي بمعاقبة مشجعين استفزوا مواطنه روبن نيفيش، لاعب الهلال، خلال مباراته أمام التعاون في الجولة السابعة من دوري «روشن» في بريدة.

ورد رونالدو على مقطع فيديو نشره حساب «LiveModeTV» البرتغالي، يظهر فيه بعض جماهير التعاون تردد هتاف «جوتا جوتا» بهدف استفزاز نيفيش وتذكيره بصديقه الراحل ديوجو جوتا، قائلًا: «يجب على الدوري اتخاذ إجراءات ومعاقبة هذه التصرفات.. هذه لم تعد كرة قدم، ولا بد من وجود حدود.. الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال لا ينبغي أن يدخلوا الملاعب مجددًا».

وكانت بعض جماهير التعاون قد رددت اسم «جوتا» خلال المباراة ببريدة التي انتهت زرقاء بسداسية دون رد.

يُذكر أن جوتا توفي في 3 يوليو 2025 إثر حادث سير في إسبانيا، ويعد صديقًا مقربًا للغاية من نيفيش الذي غادر معسكر الهلال أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة لحضور مراسم تشييعه.

ويرتبط نيفيش بعقد مع الهلال يمتد حتى 2029 بعد تمديده، عقب انضمامه إلى الفريق الأزرق في يونيو 2023 قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي.