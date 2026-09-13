القادسية يظهر بالأحمر.. والوصل يختار الأصفر

عقد الاجتماع التنسيقي الخاص بمواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم وضيفه الوصل الإماراتي، الأحد، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أن الاجتماع اعتمد ظهور القادسية بالزي الأحمر كاملًا، فيما يرتدي لاعبو الوصل الطقم الأصفر كاملًا.

وشهد الاجتماع حضور مراقب المباراة ومنسقي الاتحاد الآسيوي للعبة وممثلي القادسية والوصل.

وناقش الاجتماع عددًا من الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمواجهة، من بينها آلية دخول الفريقين وأطقم الأجهزة الفنية والإدارية، وترتيبات غرف الملابس، إضافة إلى الجوانب الإعلامية والتنظيمية المصاحبة للمباراة.